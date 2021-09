Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku stúpa, najviac je Ukrajincov

Z EÚ je najviac Rumunov

Traja z desiatich cudzincov pracujú v Bratislave

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v auguste opäť mierne vzrástol. V minulom mesiaci na Slovensku pracovalo 68,8 tisíca cudzincov, čo bolo o 422 osôb viac ako v júli.Počet cudzincov, ktorí si u nás zarábajú, pritom od februára minulého roka až do marca tohto roka nepretržite klesal. Vlani vo februári u nás pracovalo 78,2 tisíca občanov z iných krajín. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich na Slovensku sú naďalej Ukrajinci. V minulom mesiaci ich na slovenskom trhu práce pribudlo 373, čím celkový počet Ukrajincov pracujúcich u nás stúpol na 19,2 tisíca. Počet Srbov pracujúcich na Slovensku sa minulý mesiac zvýšil o 39 osôb na 9,8 tisíca.Spomedzi občanov z krajín Európskej únie bolo na Slovensku najviac Rumunov, ktorých u nás pracovalo 7,3 tisíca, nasledovali Česi so 6-tisíc pracovníkmi a na treťom mieste boli Maďari, ktorých za prácou na Slovensko prišlo 5-tisíc.Traja z desiatich cudzincov na Slovensku pracovali ku koncu minulého mesiaca v Bratislave. V piatich okresoch hlavného mesta Slovenska bolo totiž zamestnaných 21,7 tisíca cudzincov.Nasleduje okres Trnava, ktorý v rovnakom období zaevidoval 4,6 tisíca zamestnaných cudzincov. Úrad práce v Malackách vykázal 2,3 tisíca pracujúcich občanov pochádzajúcich z iných krajín. Naopak, len 10 cudzích štátnych príslušníkov pracovalo na konci augusta okrese Medzilaborce.