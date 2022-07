Počet daňových kontrol klesol, sú však efektívnejšie

Pozor na závislú činnosť

18.7.2022 (Webnoviny.sk) -Keď porovnáme súčasné trojročné obdobies obdobím spred 10 rokov (rok 2008 vs 2018, rok 2009 vs 2019 a rok 2010 vs 2020), počet daňových kontrol poklesol o približne 40 %, suma nálezu z daňových kontrol však narástla za rovnaké obdobie o takmer 60 %."Daňová kontrola je vo všeobecnosti z pohľadu kontrolovanej právnickej osoby nepríjemná záležitosť, pretože ide o intenzívny zásah štátu do slobody podnikania a majetku kontrolovanej osoby. Pri pohľade na štatistiku, ktorú sme spracovali na základe údajov z finančnej správy, je vidieť, kto "ťahá za kratší koniec". Samozrejme, ide o daňovníkov, ktorí doplácajú na neznalosť legislatívy a nedostatočné podklady. Legislatíva sa totiž veľmi dynamický mení, a preto je dnes takmer nemožné pre firmy sústrediť sa okrem svojej hlavnej podnikateľskej činnosti aj na tieto oblasti," hovoríZo štatistík finančnej správy jednoznačne vyplýva, že daňové kontroly sú efektívnejšie z pohľadu správcu dane, ale o to náročnejšie pre daňovníka, ktorý je kontrolovaný."Z vlastných skúseností môžeme tvrdiť, že úspešnosť prípravy na daňovú kontrolu spočíva najmä v kvalite a množstve podkladov, informácií a v ich odbornom spracovaní. Je preto vhodné zvážiť pri daňovej kontrole, či nie je na mieste sa nechať zastupovať odborníkmi, ktorí firmám ušetria nielen čas, ale aj nervy a peniaze za vysoké pokuty. Je čoraz evidentnejšie, že daňové, účtovné a audítorské činnosti je potrebné v dnešnej dobe prenechať odborníkom, ktorí majú roky praxe a vedia, ako pri daňovej kontrole postupovať," dodáva Martin Kiňo.Spoločnosť Moore BDR ponúka klientom možnosť profesionálneho. Spoločnosť má k dispozícii 10-členný tím odborníkov na rôzne daňové oblasti ako napríklad DPH, dane z príjmu, medzinárodné zdaňovanie, spotrebné dane, transferové oceňovanie, ako aj daňový poriadok. V prípade zastupovania spoločnosti pred súdmi úzko spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou."Firmy nás zväčša vyhľadávajú, keď nemajú dostatok kapacít na prebiehajúcu daňovú kontrolu, majú obavy či pochybnosti o konaní daňových úradov a chcú sa spoľahnúť na špecialistov v danom odbore. Výhodou je, že náš daňový tím zahŕňa aj daňových špecialistov, ktorí v minulosti pracovali v štruktúrach finančnej správy," vysvetľuje Martin Kiňo.Stále najväčšiu dominanciu z pohľadu kontroly má, ale správca dane sa v posledných dvoch rokoch už začína zameriavať na kontrolu aj iných daní ako DPH, najmäV posledných dvoch rokoch narástol pomerne významne počet. Pri kontrole dane z príjmov zo závislej činnosti môže byť správcom dane kontrolovaný zamestnávateľ – právnická alebo fyzická osoba a zamestnanec, ktorý si nepožiadal o ročné zúčtovanie, ale podal daňové priznanie typu A. Správca dane môže kontrolovať napríklad skutočne odvedené preddavky v nadväznosti na termín odvodovej povinnosti a výšku zrazených preddavkov. Percento daňových kontrol závislej činnosti s nálezom v pomere k celkovému počtu daňových kontrol zameraných na závislú činnosť je za posledné dva roky veľmi vysoké.K ďalším dôležitým oblastiam kontroly patrí aj, pri ktorom daňové kontroly v roku 2020 boli až v 83 % prípadov s nálezom.Informačný servis