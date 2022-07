S odchodom Rezníka z RTVS sa podľa Čekovského skončí obdobie ťaživej atmosféry, ale ostane viacero problémov

Stret dvoch svetov

Nový mediálny zákon je potrebný





Národná rada SR koncom júna zvolila za nového generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja . Volilo ho 89 poslancov zo 122 prítomných. Za súčasného riaditeľa Rezníka hlasovalo 29 poslancov. Rezník a Machaj spoločne postúpili do druhého kola voľby, keďže mali najvyšší počet hlasov spomedzi siedmich kandidátov, ktorí sa zúčastnili prvého kola, a z ktorých nik nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Rezníkovo päťročné funkčné obdobie sa skončí 1. augusta.

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - S odchodom Jaroslava Rezníka sa v RTVS končí obdobie ťaživej atmosféry, dezinformácií v spravodajstve, ale aj odchodov novinárov.Po Rezníkovi ostane v RTVS viacero problémov, mal napríklad vo zvyku dosadzovať na významné funkcie bývalých hovorcov rezortov minulých vlád.Disponoval schopnosťou dohodnúť sa akoukoľvek politickou reprezentáciou a zaistiť si pozíciu vo verejnoprávnych médiách. Vyjadril sa tak predseda mediálneho výboru parlamentu Kristián Čekovský (OĽaNO) v podcaste OĽaNO „Voľba nového generálneho riaditeľa RTVS bol stretom dvoch svetov a vyhral ten lepší. V osobe Ľuboša Machaja to je svet slušnosti a čestnosti,“ uviedol Čekovský. Považuje za dôležité, že voľba bola tento raz verejná a nekonala sa za zatvorenými dverami ako v minulosti.Čekovský zdôraznil tiež, že kandidujúci boli na výbore pre kultúru a médiá hodnotení aj odbornou porotou zloženou z odborníkov na kultúru a médiá, ale aj zástupcov vedeckej obce, členov neziskových organizácií a nezávislých inštitúcií. Boli v nej i reprezentanti národnostných menšín a ľudí so zdravotným postihnutím.Čekovský očakáva, že nový riaditeľ RTVS upokojí situáciu v inštitúcii a prinesie profesionalitu do všetkých úrovní inštitúcie.Čekovský sa vyjadril aj k novému mediálnemu zákonu. Označil ho za potrebný, pretože odráža stav, v ktorom v informačnej politike i médiách zohráva veľkú rolu internet. Zákon vyvažuje dosiaľ regulované médiá s médiami pôsobiacimi v online priestore. Nová legislatíva by tiež mala novinárom zaistiť lepšiu ochranu a zlepšiť transparentnosť médií aj financovania.