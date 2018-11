Počet darcov krvi stúpa

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na Slovensku daruje krv ročne viac ako 317.000 ľudí, z toho pravidelných darcov krvi je 113.820. Ich počet podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií za posledných päť rokov vzrástol o 12,6 percenta.Šíriť osvetu a propagáciu bezpríspevkového darcovstva krvi pomáha aj náborová kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi. Do jej aktuálneho 24. ročníka sa počas prvých dvoch týždňov zapojilo 9500 darcov krvi, z toho 1400 prvodarcov.hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža (SČK).Do kampane sa krátkymi videami pridali známi i neznámi ľudia vyzývajúci prostredníctvom sociálnych sietí tých, ktorí ešte váhajú pri rozhodnutí darovať krv. Vďaka tomu sa SČK podarilo osloviť viac darcov ako po minulé roky.povedala Rosiarová. Do kampane, ktorá potrvá do 16. novembra, sa podľa nej môže zapojiť a krv darovať ktorýkoľvek dospelý zdravý človek.doplnila.