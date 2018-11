Rezort diplomacie hľadá organizátora konferencií predsedníctva v OBSE

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) hľadá organizátora dovedna 12 konferencií vo 4* a 5* bratislavských hoteloch pre predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019. Verejné obstarávanie je podľa údajov z vestníka za takmer 774.000 eur bez DPH a je rozdelené na dve časti. Rozhodujúcim kritériom bude cena. Otváranie obálok je naplánované na 4. decembra.Prvá časť zákazky za 313.000 eur sa týka organizovania štyroch celodenných alebo aj dvojdňových konferencií v 5* hoteloch v Bratislave. Objednávka zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladaný počet účastníkov konferencií je od 230 do maximálne 400. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do troch kilometrov od ministerstva.Druhá časť zákazky za 461.000 eur hovorí o organizácii ôsmich konferencií v 4* hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSE počas roku 2019. Rovnako ide o zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu s predpokladaným počtom účastníkov od 230 do 400. Aj tu platí maximálna vzdialenosť tri kilometre od sídla rezortu diplomacie.