Počet dôchodkov ostal napriek obmedzeniam počas pandémie na nezmenenej úrovni

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Počet dôchodkov, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, zostal počas pandémie na nezmenenej úrovni. Ako uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, stalo sa tak napriek celému radu obmedzení súvisiacich s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, najmä dočasnému zrušeniu osobnej návštevy v pobočkách poisťovne pri vybavovaní žiadosti o dôchodok."Kým k 31. máju 2020 sa z fondu starobného a invalidného poistenia vyplácalo 1 690 273 dôchodkov, k poslednému februárovému dňu tohto roka ich bolo 1 692 501," uviedol hovorca poisťovne.Sociálna poisťovňa v minulom mesiaci vyplatila spolu 1 082 406 starobných dôchodkov, 290 136 vdovských dôchodkov, 49 217 vdoveckých a 20 067 sirotských dôchodkov. Invalidný dôchodok dostávalo 234 127 poistencov a predčasný dôchodok 14 320 poistencov. Najviac dôchodkových dávok smerovalo do Prešovského kraja (230 493), najmenej do Trnavského kraja (183 547).Poisťovňa od 1. júna zrušila všetky osobitné postupy spisovania žiadosti o dôchodok, ktoré platili v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými v čase pandémie korovavírusu. "To znamená, že od 1. júna 2020 sa žiadosť o dôchodok spisuje za osobnej prítomnosti žiadateľa o dôchodok v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.