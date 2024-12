Počet dopravných nehôd podľa polície klesá. Na tieto tri dôležité veci si však dajte počas sviatkov pozor

Zvýšený pohyb chodcov

Povinné používanie zimných pneumatík

Zabezpečte svoje domácnosti

27.12.2024 (SITA.sk) - Počet dopravných nehôd na Slovensku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesá. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek , rovnako klesá aj počet ťažko zranených osôb pri nehodách. Polícia k štvrtku 26. decembra eviduje o 311 nehôd menej než v rovnakom období minulého roka a počet ťažko zranených osôb klesol o 107.„Ďalším pozitívnym trendom je zníženie počtu obetí na cestách, ktorý je nižší o tri osoby a aktuálny počet obetí je 261. Avšak, rok ešte nie je ukončený a preto apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sme tento pozitívny vývoj udržali a pokračovali v bezpečnej jazde," zdôraznil Hájek.Polícia pripomína, že v aktuálnom období sa zvyšuje pohyb chodcov, najmä v mestských oblastiach a blízkosti obchodov, kde sa ľudia ponáhľajú na nákupy alebo na rodinné návštevy.„Polícia apeluje na vodičov, aby zvýšili pozornosť a prispôsobili jazdu zhoršeným poveternostným podmienkam, ako sú námraza, sneh alebo dážď. Chodci by sa mali pohybovať po chodníkoch, tam kde nie sú po kraji cesty, vždy proti smeru jazdy vozidiel, aby mali lepší výhľad na prichádzajúce vozidlá," uviedol policajný hovorca.Od 15. novembra do 31. marca je na Slovensku povinné používanie zimných pneumatík v prípade, ak je na ceste súvislá snehová, alebo ľadová vrstva. Polícia však odporúča mať zimné pneumatiky na vozidle počas celého zimného obdobia.„Je dôležité, aby tieto pneumatiky boli v dobrom technickom stave, pričom minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík by mala byť aspoň tri milimetre, na rozdiel od letných pneumatík, kde je minimum 1,6 milimetra. Zimné pneumatiky sú dôležité pre bezpečnosť, najmä v náročných zimných podmienkach na cestách," uviedol Hájek.Polícia tiež poukazuje na to, že cez sviatky mnoho ľudí cestuje a domovy zostávajú opustené.„Polícia vyzýva občanov, aby venovali pozornosť zabezpečeniu svojich domácností. V prípade odchodu na dovolenku alebo na návštevu, odporúčame uzamknúť všetky okná a dvere a aktivovať alarm, ak ho máte. Taktiež je vhodné informovať dôveryhodného suseda alebo príbuzného, aby občas skontroloval vašu nehnuteľnosť," zdôraznil hovorca policajného prezídia.Hájek tiež pripomenul, že polícia počas sviatkov vykonáva zvýšený dohľad, ktorý je zameraný nielen na bezpečnosť na cestách, ale aj na ochranu majetku a verejného poriadku.„Zvýšenú hliadkovú činnosť realizujeme predovšetkým na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, ako sú obchodné centrá a verejné priestranstvá, aby sme zabezpečili ochranu obyvateľov pred trestnou činnosťou," uviedol hovorca. Zároveň dodal, že polícia vyzýva všetkých, aby si počas sviatkov dali pozor na svoj majetok, boli ohľaduplní k ostatným a prispeli tak k bezpečnému priebehu posledných tohtoročných dní.