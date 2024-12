Tantiémy z novej verzie štátnej hymny sa nebudú vyplácať nikomu. Šimkovičovej ministerstvo priblížilo aj používanie starších úprav

Nová úprava štátnej hymny

27.12.2024 (SITA.sk) - Tantiémy z novej verzie štátnej hymny sa nebudú vyplácať nikomu. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR , pričom zároveň pripomenulo, že prvýkrát si občania SR budú môcť vypočuť novú verziu hymny o polnoci 1. januára vo vysielaní Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu Hymna bude následne zverejnená aj na oficiálnych webových stránkach Ministerstva vnútra SR a Ministerstva kultúry SR, kde si ich inštitúcie a občania budú môcť bezplatne stiahnuť na použitie."Nová úprava štátnej hymny je v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR odporúčaná ako oficiálna štátna hymna Slovenskej republiky. Môže sa hrať na všetkých oficiálnych podujatiach štátnej správy, územnej samosprávy, školských zariadení, športovísk, kultúrnych zariadení," uviedol rezort kultúry.Speváci a hudobníci môžu podľa ministerstva naďalej spievať štátnu hymnu na rôznych podujatiach tak, ako tomu bolo doteraz. "Na tento variant je pripravená aj špeciálna verzia novej úpravy štátnej hymny, ktorú možno použiť ako hudobný podklad," zdôraznil rezort kultúry.Po 1. januári 2025 bude podľa ministerstva možné používať aj staršie úpravy štátnej hymny SR." Postupne sa bude zavádzať nová verzia, pričom presný časový horizont nie je stanovený. Odhaduje sa, že to bude do troch až štyroch mesiacov," informovalo ministerstvo kultúry s tým, že nová verzia štátnej hymny je odporúčaná ako oficiálna štátna hymna."Používanie inej verzie nebude sankcionované. Štátna hymna ako štátny symbol Slovenskej republiky sa vždy musí prezentovať dôstojne a s patričnou vážnosťou," uviedol rezort.Prvýkrát naživo zaznie nová úprava štátnej hymny večer 1.januára 2025 o 19:00, na novoročnom koncerte Slovenskej filharmónie . "Koncert bude v priamom prenose vysielať Slovenská televízia a rozhlas," dodalo ministerstvo kultúry.Myšlienka oživiť a modernizovať hymnu vznikla v roku 2011, keď hudobník Oskar Rózsa prvýkrát predložil svoj návrh ministerstvu kultúry. Aktuálne vedenie rezortu sa v spolupráci so Slovenskou filharmóniou rozhodlo tento projekt uskutočniť. Hymna tak dostane nový aranžmán po 32 rokoch.