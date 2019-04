Počet konkurzov klesol, reštrukturalizácie padli na nulu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. apríla (TASR) - V 1. štvrťroku 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 54 konkurzov podnikateľských subjektov a nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., (CRIF SK), v porovnaní s predchádzajúcim, posledným štvrťrokom roka 2018 so 69 vyhlásenými konkurzmi sa ich počet v 1. štvrťroku 2019 znížil o 21,74 %; v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo vyhlásených 61 konkurzov, ich bolo v prvom kvartáli tohto roka o 11,48 % menej.vysvetľuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.Najviac zasiahnutou skupinou odvetví v 1. štvrťroku 2019, v ktorej bolo vyhlásených 19 konkurzov, bol veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, nasledovali odborné, vedecké a technické činnosti s 11 vyhlásenými konkurzmi. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji, a to 14.Najväčším zamestnávateľom s 250 – 499 zamestnancami, na majetok ktorého bol v 1. štvrťroku 2019 vyhlásený konkurz, bola obchodná spoločnosť GERO, a. s., so sídlom v Snine. Zaoberala sa špecializovaným sprostredkovaním obchodu s iným špecifickým tovarom.Z regionálneho hľadiska bolo najviac konkurzov v 1. štvrťroku 2019 vyhlásených, tak ako v rovnakom období minulého roka, v Bratislavskom kraji (14). Najmenej konkurzov súdy vyhlásili v Žilinskom (2) a v Trenčianskom kraji (2).