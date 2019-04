Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 9. apríla (TASR) - Talianska vláda bude pokračovať vo fiškálnych reformách a nezmení žiadne zákony. Povedal to minister hospodárstva Giovanni Tria v rozhovore pre utorkové vydanie denníka La Repubblica.Tria to uviedol deň pred zverejnením tzv. hospodárskeho a finančného dokumentu (DEF), ktorý dnes vláda pravdepodobne schváli.Tria vyhlásil, že DEF bude rešpektovať obmedzenia v oblasti verejných financií. Skonštatoval tiež, že aj keď je vysoká zadlženosť Talianska záťažou pre krajinu, nie je rizikom pre ostatné štáty euroregiónu.Na otázku o špekuláciách, že by mohol rezignovať na svoj post Tria povedal, že" dodal.Taliansko, tretia najväčšia ekonomika eurozóny, je jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá sa prepadla do recesie. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpovedá, že výkon talianskeho hospodárstva sa v roku 2019 zníži o 0,2 %.V dôsledku slabého výkonu ekonomiky hrozí krajine, že jeho dlh, ktorý sa vlani vyšplhal na 132,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a je tak druhý najväčší v EÚ, ešte stúpne. A nesplní ani cieľ v oblasti deficitu.