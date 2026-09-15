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15. septembra 2026

Počet ľudí nad 100 rokov v Japonsku prvýkrát prekročil stotisíc. Deväť z desiatich sú ženy


Tagy: japonská populácia

V krajine žije už 107 677 ľudí vo veku najmenej sto rokov a ich počet rastie rekordných 56 rokov za sebou. Na opačnom konci demografickej krízy stojí historicky nízka pôrodnosť. Počet ľudí vo veku ...



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gettyimages 490884873 676x507 15.9.2026 (SITA.sk) - V krajine žije už 107 677 ľudí vo veku najmenej sto rokov a ich počet rastie rekordných 56 rokov za sebou. Na opačnom konci demografickej krízy stojí historicky nízka pôrodnosť.


Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu stotisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo 107 677, vyplýva z najnovšieho prieskumu japonského ministerstva zdravotníctva.

Hranicu 100-tisíc storočných ľudí Japonsko prekonalo prvýkrát od začiatku vedenia príslušných záznamov v roku 1963. Približne 90 percent z nich tvoria ženy.

Počet obyvateľov vo veku 100 a viac rokov zároveň dosiahol rekord už 56. rok po sebe. Vláda zverejnila údaje pred každoročným štátnym sviatkom Úcty k starším ľuďom, ktorý Japonsko oslávi na budúci týždeň.

Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Medián veku jeho obyvateľstva dosahuje 49,9 roka a podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako.

Dlhovekosť však zároveň zvýrazňuje vážny demografický problém krajiny. Údaje zverejnené v júni ukázali, že japonská miera pôrodnosti vlani opäť klesla a dostala sa na nové historické minimum.

Starnutie populácie v kombinácii s nízkou pôrodnosťou už spôsobuje nedostatok pracovných síl, zvyšuje náklady na systém sociálneho zabezpečenia a zmenšuje daňovú základňu štvrtej najväčšej ekonomiky sveta.


Zdroj: SITA.sk - Počet ľudí nad 100 rokov v Japonsku prvýkrát prekročil stotisíc. Deväť z desiatich sú ženy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: japonská populácia
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