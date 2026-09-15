|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Skončí Taraba ako minister životného prostredia? Fico avizuje vážne rozhodnutia – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky tlačová konferencia
Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších dvoch alebo troch týždňoch ...
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty.
Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších dvoch alebo troch týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako 15. septembra uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia.
„Mne je to hrozne ľúto," povedal Fico smerom k Tarabovi, ktorý bol tiež prítomný na tlačovej besede, pôvodne venovanej rokovaniam so zástupcami U. S. Steel. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty.
„Ak chceme, aby sa na Slovensku nedostali k moci šarlatáni a lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je niekedy potrebné prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti," doplnil Fico.
Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. „Ak je niekto minister, musí mať podporu politického klubu," vyhlásil ešte začiatkom septembra Danko, ktorý požaduje koniec Tarabu na poste ministra životného prostredia. Zároveň pripustil možnosť blokovania otvorenia najbližšej parlamentnej schôdze, pokiaľ Taraba neskončí vo funkcii. „Politický nástroj je aj neotvoriť schôdzu," skonštatoval šéf SNS.
Zdroj: SITA.sk - Skončí Taraba ako minister životného prostredia? Fico avizuje vážne rozhodnutia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších dvoch alebo troch týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako 15. septembra uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia.
„Mne je to hrozne ľúto," povedal Fico smerom k Tarabovi, ktorý bol tiež prítomný na tlačovej besede, pôvodne venovanej rokovaniam so zástupcami U. S. Steel. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty.
„Ak chceme, aby sa na Slovensku nedostali k moci šarlatáni a lacní Jožkovia, ktorí koktajú pri akýchkoľvek otázkach, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska a financovania, je niekedy potrebné prijať rozhodnutia, ktorým ja nerozumiem a nechcel som ich urobiť, ale bohužiaľ, je nejaká realita, ktorá nás do toho tlačí a núti," doplnil Fico.
Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. „Ak je niekto minister, musí mať podporu politického klubu," vyhlásil ešte začiatkom septembra Danko, ktorý požaduje koniec Tarabu na poste ministra životného prostredia. Zároveň pripustil možnosť blokovania otvorenia najbližšej parlamentnej schôdze, pokiaľ Taraba neskončí vo funkcii. „Politický nástroj je aj neotvoriť schôdzu," skonštatoval šéf SNS.
Zdroj: SITA.sk - Skončí Taraba ako minister životného prostredia? Fico avizuje vážne rozhodnutia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky tlačová konferencia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Počet ľudí nad 100 rokov v Japonsku prvýkrát prekročil stotisíc. Deväť z desiatich sú ženy
Počet ľudí nad 100 rokov v Japonsku prvýkrát prekročil stotisíc. Deväť z desiatich sú ženy
<< predchádzajúci článok
Rajec RunTour mieri do Žiliny: Beh pri Vodnom diele spojí šport, rodiny a pomoc deťom!
Rajec RunTour mieri do Žiliny: Beh pri Vodnom diele spojí šport, rodiny a pomoc deťom!