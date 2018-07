Počet maródujúcich poistencov klesá

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 26. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) evidovala v júni 2018 denne 92.899 maródujúcich poistencov. Je to približne rovnaký počet ako v máji, keď bolo denne na PN-ke v priemere 92.903 poistencov.Zo štatistík poisťovne ďalej vyplýva, že počty maródujúcich poistencov v tomto roku v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi klesajú – v apríli to bolo 99.063 poistencov a v marci až 119.497. Zároveň však dochádza k predlžovaniu priemernej dĺžky trvania práceneschopnosti. Kým v júni 2018 trvala jedna PN-ka v priemere 51,48 dní, v máji to bolo 50,41 dní, v apríli 48,84 dní a v marci 44,36 dní.Čo sa týka rozloženia maródujúcich poistencov podľa okresov, v júni lekári na PN-ku vypísali najviac poistencov podobne ako v máji v okresoch Kysucké Nové Mesto (5,681 %), Sobrance (5,384 %) a Čadca (5,217 %). Naopak, najnižšie percento práceneschopnosti dlhodobo vykazujú okresy hlavného mesta – Bratislava I (1,557 %), Bratislava III (1,837 %) a Bratislava II (1,991 %). Celkové priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti za celé Slovensko predstavovalo 3,510 %, čo je od začiatku roka najmenej – v máji to bolo 3,533 %, v apríli 3,783 % a v máji 4,585 %.Z pohľadu priemerného trvania jednej PN-ky v júni najdlhšie maródovali poistenci v okresoch Poprad (68,88 dní), Levoča (68,85 dní) a Kysucké Nové Mesto (67,21 dní). Najkratšie PN-ky zaznamenala SP v okrese Rožňava (32 dní), Banská Bystrica (36,88 dní) a Komárno (36,91 dní). Priemerná doba trvania jedného prípadu dočasnej pracovnej neschopnosti za celé Slovensko pritom predstavovala 51,48 dňa, čo je najviac od začiatku roka.