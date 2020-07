Počet nakazených je v indickej metropole Dillí oveľa viac, testy odhalili protilátky u takmer každého štvrtého obyvateľa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer každý štvrtý obyvateľ indickej metropoly Dillí sa nakazil novým koronavírusom. Vyplýva to z testov na protilátky u náhodnej vzorky ľudí. Podľa vládnej štúdie malo z 21 387 testovaných ľudí 23,48% protilátky proti ochoreniu COVID-19. To naznačuje, že nákaza je v meste oveľa rozšírenejšia, ako ukazuje počet potvrdených prípadov, informuje spravodajský portál BBC.Dillí dosiaľ zaznamenalo 123 747 prípadov, čo predstavuje menej ako jedno percento z jeho 19,8 milióna obyvateľov. Pri 23,48% nakazených by tento počet v tak veľkom meste predstavoval 4,65 milióna. Tento rozdiel podľa vládneho vyhlásenia poukazuje na veľký počet nakazených bez príznakov. Číslo 23,48% môže byť podľa vlády dokonca príliš nízke, pretože Dillí má niekoľko husto obývaných oblastí.Štúdia, ktorá je prvá svojho druhu v Indii, je podľa expertov dôležitá, pretože pomôže úradom lepšie pochopiť šírenie vírusu. Môže ich nasmerovať k lepšej distribúcii testovacích zariadení a tiež im pomôcť pri zavádzaní opatrení proti šíreniu vírusu špecifických podľa oblastí.Dillí je jedno z indických miest, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najhoršie. Počas prvých dvoch júnových týždňov sa potýkalo s chronickým nedostatkom nemocničných lôžok, no nemocničná infraštruktúra sa odvtedy zlepšila a klesá aj denný prírastok nových prípadov a úmrtí.Počas uplynulých dvoch týždňov v metropole pribúdalo 1 200 až 1 600 nových prípadov denne, čo je zhruba polovica počtu z posledného júnového týždňa, a v pondelok dokonca zaznamenali len 954 prípadov. To by sa dalo pripísať zvýšenému testovaniu, sledovaniu prípadov či izolácii.