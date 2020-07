Vedci identifikovali viac než 35 stále činných sopiek na Venuši

Dôkazy aktivity

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Planéta Venuša má stále činné sopky. Poukazuje na to štúdia vedcov z Ústavu geofyziky Spolkovej vysokej školy technickej (ETH) v Zürichu a University of Maryland (UMD), ktorí identifikovali 37 nedávno aktívnych vulkanických objektov. Výsledky výskumu, ktoré vyšli v odbornom žurnále Nature Geoscience, poskytujú jedny z dosiaľ najlepších dôkazov o tom, že Venuša je stále geologicky činná planéta.Podľa spoluautora štúdie Laurenta Montésiho z UMD štúdia významne mení vnímanie Venuše, ako zväčša nečinnej planéty na takú, ktorej "vnútro sa stále víri a dokáže nakŕmiť veľa aktívnych sopiek"."Je to po prvý raz, čo dokážeme ukázať na konkrétne objekty a povedať 'Pozrite sa, toto nie je staroveká sopka, ale jedna, ktorá je v súčasnosti aktívna, možno spiaca, ale nie vyhasnutá'," vyjadril sa geológ.Dôkazmi geologickej aktivity Venuše sú kruhovité vulkanické objekty známe ako koróny, ktoré vznikajú vyvýšením horniny, keď horúci materiál hlboko vo vnútri planéty stúpa cez plášť a kôru.To sa podobá tomu, ako vznikli Havajské ostrovy. Vedci však predpokladali, že koróny na povrchu Venuše sú známkami starovekej činnosti, planéta ochladla natoľko, že spomalila geologickú aktivitu vo vnútri, a jej kôra stvrdla tak, že už neprepustí žiaden horúci materiál.Vedci vytvorili 3D simulácie vzniku takýchto korón vo vysokom rozlíšení, pričom si pomohli numerickými modelmi termomechanickej aktivity pod povrchom Venuše. Simulácie poskytli dosiaľ najdetailnejší pohľad na formáciu týchto objektov a pomohli vedcom identifikovať rysy, ktoré sú prítomné len u nedávno aktívnych korón.Tím, ktorý viedla Anna J. P. Gülcher z Zürichu, následne porovnal tieto znaky so spozorovanými rysmi na povrchu Venuše a zistil, že niektoré koróny na planéte sa ešte stále vyvíjajú. To znamená, že vnútro planéty je stále aktívne."Zlepšený stupeň realizmu v týchto modeloch v porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami umožňuje identifikovať niekoľko štádií vývoja korón a definovať diagnostické geologické vlastnosti prítomné iba v súčasnosti aktívnych korónach," objasnil Montési s tým, že prinajmenšom pri 37 korónach vedeli určiť, že boli veľmi nedávno aktívne.Aktívne koróny sú na Venuši zoskupené v niekoľkých lokalitách, čo naznačuje najaktívnejšie oblasti na planéte a poskytuje tak odborníkom oporné body pre pochopenie fungovania jej vnútra.Výsledky spomínaného výskum by podľa vedeckého tímu mohli pomôcť lepšie identifikovať vhodné oblasti pre umiestnenie geologických nástrojov v rámci budúcich misií. Jednou takouto bude aj európska misia EnVision naplánovaná na rok 2032.