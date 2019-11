Počet návštevníkov Kremnice počas tohtoročnej letnej sezóny vzrástol

Kremnica, ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Kremnica 5. novembra (TASR) - Kremnica a jej expozície prilákali počas tohtoročnej letnej sezóny viac návštevníkov ako vlani v rovnakom období. Viac ich zavítalo aj do kultúrneho a informačného centra (KIC). Počas letnej sezóny v trvaní od mája do septembra navštívilo KIC celkom 20.551 turistov, v minulom roku to bolo 19.222.Kým v prvých mesiacoch sezóny bol zaznamenaný pokles, v prázdninových mesiacoch júl a august návštevnosť KIC stúpla takmer o 30 %. Riaditeľka KIC Zuzana Tileschová pripisuje tento nárast aj presťahovaniu centra do bezbariérových priestorov.V mesiacoch máj a jún prichádzajú do mesta najmä organizované školské zájazdy i skupiny dôchodcov, ktorí využívajú aj sprievodcovské služby. Počas prázdninových mesiacov prevláda v meste najmä individuálna turistika. Navštevujú ho najmä rodiny s deťmi, či starými rodičmi, ktoré sem prichádzajú za poznávaním, turistikou a aktívnym oddychom.Medzi návštevníkmi Kremnice dominujú Slováci, ktorí tvoria necelých 80 %. Zo zahraničných turistov sú najviac zastúpení Česi, Poliaci a Maďari.skonštatovala Tileschová.Vyššiu návštevnosť zaznamenali počas tohtoročnej letnej sezóny aj v expozíciách.priblížila riaditeľka.V expozíciách Múzea mincí a medailí sa počet turistov zvýšil z 35.138 na 43.541, čo je takmer 24,3 %. Najnavštevovanejším je mesiac august, najmenej september. Niektoré expozície ako napríklad Mestský hrad boli počas leta otvorené denne. Múzeum tiež organizuje množstvo podujatí, ktoré podľa Tileschovej priaznivo ovplyvňujú návštevnosť.Pokles návštevnosti o štyri percentá zaznamenali v banskom múzeu. Naopak, nárast o dve percentá bol v období od mája do septembra v expozícii lyžovania.dodala Tileschová.