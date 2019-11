V Bratislave otvorili seminár 30 rokov po Nežnej vo filme a divadle

V Slovenskom národnom divadle sa 29. novembra 1989 uskutočnilo manifestačné zhromaždenie, účastníci ktorého nadšene privítali podpis dohody medzi Občianskym fórom a Verejnosťou proti násiliu. Obsiahlej diskusie sa zúčastnili okrem iných aj Václav Havel (vľavo) a Milan Kňažko (3. zľava). Foto: TASR/Peter Brenkus Foto: TASR/Peter Brenkus

Bratislava 5. novembra (TASR) - Šiesty ročník vzdelávacieho medziodborového seminára KADU 2019 pod názvom 30 rokov po Nežnej vo filme a divadle otvorili v utorok v bratislavskom Kine Lumiére. Súčasťou projektu, ktorý organizuje občianskej združenie Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a ďalšími partnermi, sú tiež divadelné predstavenia venované téme Novembra '89.Ako uviedla garantka projektu Zuzana Gindl-Tatárová, tento rok sa prihlásilo 80 záujemcov a zvlášť pre mladých ľudí je pripravená historicko-politická prednáška mladého historika Martina Mocka.ozrejmila a pripomenula, že minulý rok sa projekt venoval Ingmarovi Bergmanovi a jeho odkazu.podčiarkla Gind-Tatárová.dodala. Vzhľadom na nedostatok povedomia o novembrových udalostiach vo vzdelaní mladej generácie sa ťažiskovou stala historiografická prednáška Mocka Od normalizácie po Nežnú, doplnená krátkymi spravodajskými a dokumentárnymi filmami.Ako uviedla pre TASR autorka projektu Marta Maťová, seminár reflektuje vývoj na Slovensku cez umelecké diela, ktoré za 30 rokov vznikali vo filme a divadle. Organizátori prizvali do panelových diskusií o novembrovej a ponovembrovej audiovizuálnej a divadelnej tvorbe tvorcov, teoretikov umenia, historikov, politológov, sociológov. Do pozornosti dala panelovú diskusiu na tému, na ktorej vystúpia sociologička Oľga Gyárfášová, religionista Dušan Jaura, historik Martin Mocko, ekonóm a filozof Michal Polák či novinár a publicista Martin M. Šimečka.Trojdňový seminár predstaví rôzne pohľady na vývoj Slovenska po roku 1989 v troch na seba nadväzujúcich tematických celkoch. Prostredníctvom spoločensko-politického kontextu sa postupne presunie k zobrazeniu krátkej histórie Slovenska cez filmové médium a bilancovanie ukončí vývojom divadla počas 30 rokov po Nežnej. Témuv panelovej diskusii v stredu (6. 11.) budú riešiť filmári Maroš Hečko, Wanda Adamík Hrycová, Mária Ferenčuhová, Jonáš Karásek či Mariana Čengel Solčanská. Na témubudú diskutovať Ľubomír Burgr, Michal Ditte, Viera Dubačová, Viliam Klimáček, Blaho Uhlár, Jozef Vlk. Téme "Sloboda v divadle – divadlo v slobode" sa budú venovať hostia Darina Kárová, riaditeľka festivalu Divadelná Nitra, a Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo.Seminár KADU 2019 venovaný odkazu, ideálom, no najmä umeleckej reflexii Novembra '89 je určený študentom, umeleckým profesionálom, ale aj širokej verejnosti, potrvá do štvrtka (7. 11.). Od jeho vzniku je organizovaný ako neziskový edukatívny projekt, ktorý poskytuje bezplatný vstup na všetky projekcie, diskusie a prednášky KADU v Kine Lumiére. Vstupy na sprievodné divadelné podujatia sú za symbolickú cenu.