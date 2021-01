Počet nelegálnych prechodov hraníc do EÚ klesol, je najnižší od roku 2013

Väčšina boli muži

Najaktívnejšia migračná cesta

9.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pokusy migrantov o neoprávnený vstup do Európskej únie boli vlani na najnižšej úrovni v priebehu ostatných siedmich rokov. Informovala o tom v piatok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex.Agentúra uviedla, že v minulom roku zaznamenala približne 124-tisíc nelegálnych prechodov hraníc, čo je pokles o 13 % v porovnaní s rokom 2019 a najnižšie číslo od roku 2013. Spôsobili to predovšetkým obmedzenia proti šíreniu koronavírusu.Väčšina ľudí, ktorí sa vlani pokúsili vstúpiť na územie EÚ, boli Sýrčania, ďalej Tunisania, Alžírčania a Maročania. Viac ako 80 % z nich boli muži.Počet pokusov o vstup do EÚ cez východnú časť Stredozemného mora, ktoré sa väčšinou týkajú plavieb z Turecka na grécke ostrovy, klesol o tri štvrtiny na zhruba 20-tisíc. Počet pokusov dostať sa zo severnej Afriky cez západnú časť Stredozemného mora do Španielska klesol o tretinu na 17-tisíc.Ako však agentúra upozornila, počet nelegálnych prechodov z krajín severnej Afriky cez centrálne Stredozemné more, zvyčajne do Talianska alebo na Maltu, sa takmer strojnásobil na 35 600, čo z tejto trasy robí najaktívnejšiu migračnú cestu v Európe.Počet prechodov zo západnej Afriky na španielske Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne sa za rok zvýšil osemnásobne na 22 600. Je to najvyššia úroveň od roku 2009, keď agentúra Frontex začala viesť záznamy.