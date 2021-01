Trosky havarovaného lietadla našli v Jávskom mori, pád zrejme nikto neprežil (foto)

Príčina je neznáma

Počuli silnú ranu

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Indonézski potápači našli v Jávskom mori trosky havarovaného lietadla Boeing 737-500. Ležali 23 metrov pod hladinou. Stalo sa tak deň po tom, ako stroj spadol krátko po vzlietnutí z Jakarty. Záchranári predtým našli časti ľudských tiel či oblečenie.Informoval o tom náčelník indonézskych ozbrojených síl Hadi Tjahjanto, podľa ktorého je viditeľnosť pod vodou dobrá, čo im umožňuje rýchlejšie pátranie.Signál z lietadla ako prvá zachytila vojenská loď v oblasti, ktorá zodpovedala súradniciam, kde s lietadlom v sobotu popoludní stratili kontakt.Zatiaľ nie je známe, čo spôsobilo tragédiu. Na palube sa nachádzalo 62 ľudí. Medzi nimi bolo sedem detí a tri bábätká. Podľa doterajších správ zrejme nikto neprežil. Firma Boeing uviedla, že súcití s pozostalými a je pripravená im pomôcť.Indonézsky prezident Joko Widodo požiadal indonézsku Národnú komisiu pre bezpečnosť dopravy (KNKT) o vyšetrenie prípadu. "V mene vlády a všetkých obyvateľov Indonézie vyjadrujem úprimnú sústrasť. Robíme všetko pre to, aby sme našli obete," uviedol.Miestni rybári pre agentúru AP potvrdili, že v sobotu popoludní počuli silnú ranu a následne videli veľké vlny. Vo vode okolo člna sa objavili palivové škvrny a tiež trosky. Dodali, že v tom čase pršalo a bola veľmi zlá viditeľnosť.Ministerstvo dopravy uviedlo, že lietadlo malo pôvodne vzlietnuť o hodinu skôr, no let SJ182 pre zlé počasie odložili. Boeing vzlietol o 14:36 miestneho času a o štyri minúty zmizol z radaru po tom, ako pilot nahlásil výstup do výšky 8839 metrov.Prezident leteckej spoločnosti Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena povedal, že 26-ročné lietadlo predtým používali v USA a bolo v dobrom stave.