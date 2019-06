Počet nových prípadov HIV infekcie vlani na Slovensku stúpol

Foto: Hivpomoc.sk Foto: Hivpomoc.sk

Bratislava 4. júna (TASR) – Na Slovensku bolo v roku 2018 diagnostikovaných celkovo 102 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol medziročný vzostup o 41,7 percenta. Počas vlaňajšieho roka bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 82 nových prípadov HIV infekcie u Slovákov. Diagnostikovaných bolo aj desať prípadov AIDS a hlásené boli tri úmrtia pacientov s HIV infekciou. Vyplýva to zo správy, ktorá sa zaoberá tunajšou problematikou HIV. Vláda SR ju v utorok vzala na vedomie.Najviac infikovaných žije vo väčších mestách, najvyšší výskyt je dlhodobo v Bratislavskom kraji.Výskyt HIV či AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do konca minulého roka ich celkovo zaznamenali u 1072 ľudí, z toho Slovákov bolo 904 a zvyšok tvorili cudzinci. U 118 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 71 HIV infikovaných ľudí, z toho 52 v štádiu AIDS. HIV infekciou sa väčšinou nakazia muži, ktorí majú nechránený sex s mužmi. Za celé sledované obdobie takto ochoreli v 64 percentách. Heterosexuálnym stykom sa infekcia preniesla v 23 percentách, injekčným užívaním drog v necelých dvoch percentách.uvádza sa v materiáli. Stalo sa to Slovákovi mimo SR v roku 1986. Štatisticky sa vírus takto cez sledované obdobie preniesol v 0,1 percenta prípadoch. Vo viac ako 11 percentách "nebol spôsob prenosu stanovený".Rezort zdravotníctva v správe tvrdí, že nezanedbáva preventívne programy v tejto problematike. O bezpečnom sexe a rizikách HIV/AIDS chodia pracovníci regionálnych úradov hovoriť marginalizovaným skupinám obyvateľstva, prednášajú aj na školách, navštevujú azylové zariadenia ministerstva vnútra. V rámci preventívnych aktivít bola zabezpečená prevencia aj u klientov vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody. Z materiálu vyplýva, že pravidelne kontrolovaní sú i vojaci vysielaní na plnenie úloh mimo Slovenska.HIV vírus vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, podávaním liekov však možno spomaliť likvidáciu imunitného systému organizmu.Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie. Posledné štádium je už samotný AIDS.Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je na Slovensku prístupné každému, možno ho podstúpiť aj anonymne. Testy robia Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva.