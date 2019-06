Prestížna prezentácia Slovenska na medzinárodnom onkologickom kongrese v USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Konferencia ASCO je najprestížnejším a najväčším svetovým odborným podujatím pre onkológov. Koná sa každoročne na konci mája, za účasti takmer 40 tisíc onkológov, lekárov a vedcov z celého sveta. Na kongrese sa prezentujú najnovšie a najdôležitejšie objavy a výsledky klinického výskumu v onkológií. Spomedzi všetkých účastníkov si organizátori vyberajú najzaujímavejšie štúdie. Tento rok sa do výberu diskusného fóra európskych expertov dostal aj Slovák, MUDr. Jozef Dolinský, ktorý sa špecializuje na liečbu malígneho melanómu. Je to najzhubnejší kožný nádor, ktorý vzniká nádorovou premenou a bujnením tzv. melanocytov, buniek zodpovedných za tvorbu tmavého pigmentu – melanínu.Dolinský prezentoval popri významných expertoch z Izraela, Rumunska a Poľska. "Cítim sa poctený. Je to jednoznačný dôkaz toho, že slovenská onkológia dosahuje medzinárodnú úroveň a slovenskí lekári sú v zahraničí akceptovaní," uviedol v reakcii na svoju prezentáciu.Prípadová štúdia sa zamerala na 53-ročnú pacientku s vysoko-rizikovým malígnym melanómom, ktorá vďaka správne stanovenej liečbe prežíva s diagnózou takmer 15 rokov. "Jednalo sa o zaujímavý prípad pacientky, ktorá okrem rakoviny kože trpela aj auto-imunitným ochorením – psoriázou. Napriek tomu, že išlo o vysoko-rizikový melanóm a neskôr sa u pacientky dokonca objavili metastázy, prežila vďaka správnej kombinácií chirurgickej, radiačnej a systémovej onkologickej liečby takmer 10 rokov v remisii, teda bez akejkoľvek známky choroby. Dokazuje to, že dnes už ani metastatická forma rakoviny nemusí znamenať automatický ortieľ smrti. Ak sa diagnostikuje dostatočne včas a zvolí sa správna liečba, pacient má veľmi dobré šance," konštatuje MUDr. Dolinský.Tento prípad však otvoril aj viaceré otázky. "Zaoberali sme sa tým, aká je vlastne optimálna zaisťovacia terapia vysoko-rizikového melanómu v roku 2019. Keďže pacientka trpela aj psoriázou, zaujímalo nás aj, či a akým spôsobom vplýva imunoterapia na priebeh auto-imunitných ochorení. Skúmali sme tiež postavenie chemoterapie v liečbe pacientov v IV. teda najpokročilejšom štádiu v ére moderných cielených terapií a imunoterapie. Diskutovali sme aj o úlohe a dopadoch tzv. pokročilého sekvenovania génov na voľbu správnej liečebnej stratégie," uzatvára Dolinský.Výsledky prípadovej štúdie budú prezentované aj na Slovensku. Vedúci panelovej diskusie, prof. Jacob Schachter z prestížneho Sheba Medical Center v Izraeli, tiež prijal pozvanie na návštevu Národného onkologického ústavu a prezentáciu na odbornom podujatí na Slovensku.