Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň klesol. To signalizuje, že situácia na pracovnom trhu je naďalej priaznivá, napriek výraznému spomaleniu tvorby pracovných miest za minulý mesiac.Americké ministerstvo práce vo štvrtok informovalo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol za minulý týždeň (do 15. 6.) 216.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 6000 žiadostí. Údaj prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernejším poklesom počtu žiadostí, len o 2000.Štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa však mierne zvýšil. Dosiahol 218.750 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje rast o 1000 žiadostí.Žiadosti o podporu sú v súčasnom období napätých obchodných vzťahov medzi USA a Čínou sledované ešte pozornejšie, keďže konflikt môže negatívne ovplyvniť ekonomiku a s ňou aj trh práce. Ako uviedla pobočka Federálneho rezervného systému (Fed) v Atlante, predpokladá, že v 2. kvartáli vzrastie americká ekonomika o 2 %. Ak sa údaj potvrdí, bude to znamenať výrazné spomalenie rastu oproti vývoju v 1. kvartáli, keď ekonomika USA zaznamenala rast o 3,1 %.