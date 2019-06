Macháčková má prísť pre údajné sporné nadobudnutie pozemku o 12 platov

Katarína Macháčková, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Katarína Macháčková, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Prievidza 20. júna - Primátorka Prievidze Katarína Macháčková (mimoparlamentná strana Spolu) má prísť pre údajné sporné nadobudnutie pôvodne mestského pozemku o 12-násobok jej mesačného platu. Rozhodla o tom na svojom rokovaní v júni komisia pre uplatňovanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prievidzi. Jej rozhodnutím sa budú na budúci týždeň zaoberať na svojom rokovaní mestskí poslanci.Nadpolovičná väčšina členov komisie o ochrane verejného záujmu skonštatovala, že Macháčková ešte ako poslankyňa MsZ v Prievidzi využila svoju pozíciu verejnej funkcionárky na získanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Prievidza, čím porušila ustanovenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, čo bolo nezlučiteľné s výkonom funkcie poslankyne MsZ. Za uznesenie hlasovalo päť členov komisie, proti bol jeden a zdržal sa jeden.V súčasnosti nezaradená poslankyňa Národnej rady SR mala ešte v roku 2006 ako poslankyňa MsZ prejaviť záujem o parcelu mestských pozemkov na sídlisku Kopanice. Dokazovať to má i vtedajšie uznesenie z mestskej rady. Neskôr hlasovala o jeho odpredaji. Vybraní majitelia sa ich o niekoľko týždňov neskôr rozhodli predať, lebo si nemali vybaviť hypotéku. Z pozemkov sa stali neskôr stavebné a postavili na nich dva rodinné domy. Jeden z rozostavaných rodinných domov kúpila za cenu určenú znaleckým posudkom Macháčkovej dcéra, tá ho neskôr so svojimi rodičmi vymenila za byt a finančnú náhradu."Komisia získala dokumentáciu z obdobia, keď sa riešil predaj pozemku, ktorá dokazuje, že dva mesiace pred tým primátorka oň prejavila záujem," načrtol vo štvrtok pre TASR člen komisie Miroslav Žiak (SaS). Tvrdí, že celý proces okolo pozemku mala Macháčková pod kontrolou, keďže jej právnická kancelária mala vypisovať zmluvy. "Toto nie sú náhody, fakty ukazujú na to, že tam bolo zneužitie postavenia verejného funkcionára, keďže ako poslankyňa mala informácie o pozemku," vyhlásil ďalej Žiak. Je presvedčený, že mestu vznikla pred niekoľkými rokmi škoda, lebo pozemok predávali za menšiu ako trhovú cenu."Primátorka trvá na tom, že svojím konaním v roku 2006 neporušila ústavný zákon. Návrh komisie pre MsZ považuje za nezákonný, pretože o prevode pozemkov z vlastníctva mesta v roku 2006 nerozhodla sama, ale hlasovala ako poslankyňa MsZ, teda ako členka kolektívneho orgánu, ktorému prináleží rozhodovať o predaji majetku z vlastníctva mesta," reagoval na rozhodnutie komisie pre TASR hovorca mesta Michal Ďureje.Vlastníčkou pozemku sa Macháčková podľa neho stala po desiatich rokoch, a to v poradí ako štvrtá vlastníčka od jeho prevodu z vlastníctva mesta. "Pri určovaní ceny, za ktoré Katarína Macháčková nadobudla pozemky v roku 2016 do svojho vlastníctva, sa vychádzalo zo znaleckého posudku, ktorý určil ich hodnotu na 58,24 eura za meter štvorcový, teda pozemky nenadobudla za nižšiu cenu, za ktorú ich predávalo mesto," vysvetlil. Ďureje potvrdil, že Macháčková mala o pozemok záujem v čase, keď bola mestskou poslankyňou, podľa neho však oň stratila záujem, a to z dôvodu potreby vykonania náročných zmien inžinierskych sietí, ako bolo preloženie stredotlakového plynovodu, nové prípojky vody a plynu, chýbajúcej prístupovej komunikácie a existencia teplovodu. To takmer s určitou podľa Ďurejeho zavážilo aj pri predaji pozemku predchádzajúcich žiadateľov."Tvrdenie o tom, že zmluvy zabezpečovala Macháčkovej právna kancelária, nie je odhaľujúcou novinkou, v tom čase patrila ako jedna z mála v Prievidzi medzi úspešné a vyhľadávané. Jej právna kancelária poskytovala právne poradenstvo veľkému počtu klientov. Bolo bežnou praxou, že ak ste v roku 2016 potrebovali právnu pomoc, s najväčšou pravdepodobnosťou ste využili pomoc a služby kancelárie Macháčkovej," argumentoval ďalej hovorca mesta.Komisia na ochranu verejného záujmu, ako ďalej vyplýva zo stanoviska mesta, nie je príslušným orgánom, ktorý má vo veci rozhodnúť, tým je podľa neho MsZ. "Podklady pre rozhodnutie MsZ ako príslušného orgánu podľa zákona zabezpečovala komisia na ochranu verejného záujmu, keďže takto sa postupovalo aj v minulosti. Komisia sa podnetom zaoberala opakovane, vyžiadala si množstvo dokumentov z minulosti, ktorej jej mestský úrad poskytol. Komisia v tomto dokazovaní nepreukázala nič nové, nepreukázala žiadne porušenia zákona a svoje uznesenie ničím neodôvodnila," tvrdí Ďureje."Takéto konanie vnímame ako spolitizované a účelové. Nerozhodovalo sa na základe faktov, ale výlučne silou väčšiny, ktorou opozícia v komisii disponuje. Bez akýchkoľvek argumentov," vyhlásil hovorca mesta.