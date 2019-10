Počet nových žiadostí o podporu v USA mierne vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol, ale len mierne. Trh práce v USA tak zostáva aj naďalej zdravý a v dobrej kondícii napriek tomu, že ekonomika spomaľuje.Podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 12. októbra po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 4000 na 214.000 z 210.000 v predchádzajúcom týždni.Ekonómovia však očakávali, že počet nových žiadateľov stúpne ešte o niečo viac, na 215.000.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 1000 na 214.750.Počet Američanov, ktorí aj po prvom týždni poberali i podporu v nezamestnanosti, za sedem dní do 5. októbra znížil o 10.000 na 1,67 milióna.Zamestnávatelia v USA sa musia sa spoliehať na svojich doterajších pracovníkov, keďže sa počet voľných kvalifikovaných síl znižuje. V dôsledku toho je prepúšťanie na nízkej úrovni. No aj napriek tomu stráca trh práce v USA dynamiku, pokiaľ ide o dopyt po pracovných silách, najmä vo výrobe, čo je v súlade so spomalením hospodárskeho rastu.