Vo Francúzsku podali trestné oznámenie na Epsteinovho priateľa

Jeffrey Epstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. októbra (TASR) - Francúz Jean-Luc Brunel, priateľ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina a bývalý agent modeliek, čelí vo Francúzsku trestnému oznámeniu pre údajné sexuálne obťažovanie, ktoré podala asi 20-ročná Francúzka. Informovala o tom spravodajská spoločnosť BFM.Brunel, ktorý bol šéfom modelingovej agentúry, udržiaval priateľské a finančné vzťahy s Epsteinom, obvineným v Spojených štátoch z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia na maloletých. Jeho prípad bol uzavretý po tom, ako 10. augusta vo vyšetrovacej väzbe na Manhattane v New Yorku spáchal samovraždu.Epsteina, ktorý patril do najvyšších kruhov americkej smotánky a udržiaval tesné zväzky s mnohými známymi osobnosťami svetovej politiky aj šoubiznisu, súdili prvýkrát už v roku 2008, keď sa priznal k zneužívaniu neplnoletých dievčat a navádzaniu k prostitúcii a dostal za to trest 18 mesiacov odňatia slobody, z ktorých si nakoniec odpykal len 13.Opätovne ho zatkli začiatkom júla, keď ho obvinili z ďalších sexuálnych zločinov, za ktoré mohol dostať až 45 rokov. Epstein tentoraz tvrdil, že je nevinný.Finančník bol podľa týchto obvinení súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkal "služby" prostitútok, pričom niektoré z nich boli neplnoleté. Jean-Luc Brunel je podozrivý, že bol jedným z ľudí, ktorí Epsteinovi sprostredkúvali tieto dievčatá a mladé ženy.Podľa portálu France Info sa skutok, pre ktorý bolo vo Francúzsku podané trestné oznámenie voči Brunelovi, stal "pred menej ako štyrmi rokmi", takže nie je premlčaný. V dohľadnom čase ženu vypočuje francúzsky úrad pre potláčanie násilia voči ľuďom.Pred mesiacom, 17. septembra, polícia vykonala prehliadku v sídle Brunelovej modelingovej agentúry v Paríži. Okrem toho parížska prokuratúra na žiadosť polície začiatkom septembra v rámci vyšetrovania podozrení zo znásilnenia a sexuálneho útoku vypočula prvé tri údajné obete týchto činov.