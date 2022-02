Počet obetí cyklónu Batsirai na Madagaskare stúpol na 92, hlinené domy pochovali spiacich ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - Počet obetí cyklónu Batsirai na Madagaskare stúpol na 92 mŕtvych. Pri vyčíňaní cyklónu navyše prišlo o strechu nad hlavou viac ako 112-tisíc obyvateľov. Uviedli to v stredu madagaskarskí predstavitelia.Až 71 ľudí zomrelo v okrese Ikongo, asi 530 kilometrov južne od hlavného mesta Antananarivo. „Väčšina domov je postavená z hliny a keď nastanú povodne, domy sú ako blato a zrútia sa,“ povedal predstaviteľ okresu Ikongo Jean-Brunelle Razafintsiandraofa. „Zrútili sa na ľudí, ktorí spali, a pochovali ich.“Cyklón udrel na madagaskarské východné pobrežie v sobotu večer. Priniesol so sebou prudký vietor a zrážky, no počas presunu vnútrozemím ostrova postupne zoslabol. Zničil však najmenej 7500 domov a ďalších 7000 zaplavil.