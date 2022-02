Rakúska polícia objavila migrantov ukrytých v drevenom boxe pripevnenom k spodnej časti nákladiaka

Hodiny dýchali výfukové plyny

Prepašoval štyridsať migrantov

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - V Rakúsku objavili osem migrantov v ohrození života ukrytých v úzkom drevenom boxe z paliet pripevnenom k spodnej časti nákladného auta.Ako informovala v stredu rakúska polícia, migrantov pochádzajúcich z Turecka previezli z Rumunska cez Maďarsko do Rakúska.Viacerí z nich počas boli podchladení a niektorí upadli do bezvedomia po tom, ako boli niekoľko hodín vystavení výfukovým plynom.Vodiča nákladného auta, 39-ročného Turka, zatkli, uviedla ďalej polícia. Zadržaný bol aj jeho 56-ročný turecký komplic. Ďalšie podrobnosti o prevádzačoch ani o migrantoch úrady nezverejnili.Rakúski vyšetrovatelia objavili migrantov a zatkli vodiča už minulý mesiac na diaľničnom odpočívadle pri Schwechate juhovýchodne od Viedne po upozornení zo strany nemeckých kolegov, ktorí však informácie o udalosti zverejnili až v stredu.Komplica zatkli v piatok v rakúskom Grazi, kde žije. Podľa rakúskych úradov sa vodič priznal, že do krajiny prepašoval až 40 migrantov. Každý z nich musel za nebezpečnú cestu zaplatiť 15 až 16-tisíc eur.