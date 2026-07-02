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02. júla 2026
Počet obetí eboly v KDR prekročil 400, nákaza zasiahla ďalšie mesto
Prvý prípad zaznamenali aj v miliónovom meste Kisangani, kde previezli telo nakazenej ženy z oblasti najťažšie postihnutej epidémiou. Počet obetí epidémie eboly v
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Počet obetí epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) prekročil hranicu 400. Podľa najnovšej správy Národného inštitútu verejného zdravia (INSP) si nákaza od vyhlásenia epidémie 15. mája vyžiadala 438 životov zo 1406 potvrdených prípadov, čo predstavuje smrtnosť viac ako 31 percent.
Tajná preprava tela
Zdravotnícke úrady zároveň potvrdili prvý prípad nákazy v severovýchodnom meste Kisangani s približne 1,5 milióna obyvateľov.
Testy potvrdili ebolu u 24-ročnej tehotnej ženy, ktorej telo bolo po smrti prevezené z oblasti Nia Nia v provincii Ituri. „Telo zosnulej bolo tajne prepravené na motocykli do Kisangani,“ uviedli zdravotnícke úrady.
Vakcína neexistuje
Viac ako 83 percent všetkých úmrtí bolo zaznamenaných v provincii Ituri, ktorá susedí s Ugandou a Južným Sudánom. Vírus sa medzičasom rozšíril aj do provincií Severné Kivu a Južné Kivu.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Klinické skúšky nových postupov by sa mali začať v najbližšom období.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí eboly v KDR prekročil 400, nákaza zasiahla ďalšie mesto © SITA Všetky práva vyhradené.
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