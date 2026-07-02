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02. júla 2026
Kukláči počas akcie Jazvec zadržali dvojicu recidivistov, zarábali si predajom heroínu a pervitínu – FOTO
Drogy skladovali priamo v dome kde žili a vo veľkom prijímali objednávky od zákazníkov. Kriminalisti z Galanty v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom z Trnavy počas akcie s názvom Jazvec rázne ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Drogy skladovali priamo v dome kde žili a vo veľkom prijímali objednávky od zákazníkov.
Kriminalisti z Galanty v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom z Trnavy počas akcie s názvom Jazvec rázne zakročili proti dvojici recidivistov, ktorá si zarábala na živobytie predajom heroínu a pervitínu na území okresu Galanta.
Drogy skladovali priamo v dome kde žili a vo veľkom prijímali objednávky od zákazníkov. Obvineniu z drogovej trestnej činnosti čelí partnerská dvojica, 36 ročný muž a 43 ročná žena. Policajti počas akcie vykonali domovú aj osobnú prehliadku. Zaistený materiál bol odovzdaný na znalecké skúmanie.
„Okresný vyšetrovateľ obom vzniesol obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaný formou spolupáchateľstva. Voči obvineným bol spracovaný podnet na ich vzatie do väzby, ktorý bol predložený prokurátorovi a následne sudcovi. Ten sa s návrhom stotožnil a obaja budú stíhaní väzobne,“ informovala na sociálnej sieti trnavská polícia.
V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Kukláči počas akcie Jazvec zadržali dvojicu recidivistov, zarábali si predajom heroínu a pervitínu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kriminalisti z Galanty v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom z Trnavy počas akcie s názvom Jazvec rázne zakročili proti dvojici recidivistov, ktorá si zarábala na živobytie predajom heroínu a pervitínu na území okresu Galanta.
Drogy skladovali priamo v dome kde žili a vo veľkom prijímali objednávky od zákazníkov. Obvineniu z drogovej trestnej činnosti čelí partnerská dvojica, 36 ročný muž a 43 ročná žena. Policajti počas akcie vykonali domovú aj osobnú prehliadku. Zaistený materiál bol odovzdaný na znalecké skúmanie.
„Okresný vyšetrovateľ obom vzniesol obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaný formou spolupáchateľstva. Voči obvineným bol spracovaný podnet na ich vzatie do väzby, ktorý bol predložený prokurátorovi a následne sudcovi. Ten sa s návrhom stotožnil a obaja budú stíhaní väzobne,“ informovala na sociálnej sieti trnavská polícia.
V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Kukláči počas akcie Jazvec zadržali dvojicu recidivistov, zarábali si predajom heroínu a pervitínu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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