Počet obetí lesného požiaru na Maui stúpol na 67, oprava napáchaných škôd bude trvať mnoho rokov

Stále nemajú elektrinu ani vodu

Miliardy dolárov na rekonštrukciu

12.8.2023 (SITA.sk) - Lesné požiare na americkom havajskom ostrove Maui si vyžiadali už 67 obetí. Je to najsmrteľnejšia prírodná katastrofa v histórii Havaja.Počet obetí však môže ešte stúpnuť, keďže stovky ľudí sú hlásené ako nezvestné. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Oheň sa blíži k mestu Kaanapali, kde evakuujú obyvateľov.Medzičasom úrady dovolili obyvateľom neďalekého ohňom spustošeného mesta Lahaina, ktorí majú dôkaz o pobyte, vrátiť sa doň. Rad ľudí čakajúcich na to, aby sa dostali do mesta bol viac ako kilometer dlhý.Úrady ich varovali, že v meste zažijú „deštrukciu, akú ešte v živote nevideli“. V meste od 22:00 do 6:00 platí zákaz vychádzania a niektoré časti sú stále obmedzené pre pátracie a záchranné operácie.Západné Maui, kde ležia zmienené mestá, je stále bez elektriny a vody. Pátracie tímy v oblasti stále hľadajú obete lesných požiarov, pričom pátranie zahŕňa aj vodné plochy.Guvernér Havaja Josh Green sa vyjadril, že oprava škôd spôsobených lesnými požiarmi na Maui bude trvať mnoho rokov.V Lahaine, turistami obľúbenom meste s bohatou históriou, oheň zničil viac ako tisíc budov. Očakáva sa, že rekonštrukcia si vyžiada miliardy dolárov. Tisíce ľudí zostali bez domova.Požiare na Maui aj na Veľkom ostrove sa začali v utorok v noci. Príčina stále nie je známa, no ich šíreniu dopomohli suché podmienky a silný vietor z hurikánu.