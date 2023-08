Fico si ďalším z radu nehoráznych klamstiev robí z Čaputovej terč, reaguje prezidentský palác

NAKA zadržala Gašpara

Obvinené sú tri osoby

12.8.2023 (SITA.sk) - Tvrdenie, že prezidentka Zuzana Čaputová dopredu vedela, či dokonca mala dať súhlas s akoukoľvek policajnou akciou, je len ďalšie z radu nehoráznych klamstiev Roberta Fica . Uviedol to hovorca prezidentky Martin Strižinec „Bez faktického základu, bez dôkazu, iba s cieľom z nej spraviť terč,“ podčiarkol.Prezidentka opakovane tvrdí, že stíhanie politikov je v každej demokracii citlivá vec a môže vyvolávať rôzne reakcie. Ani to však neospravedlňuje vedomé šírenie lží.„O to viac je potrebné, aby svoje kroky vysvetlila a obhájila polícia. V medziach, ktoré jej zákon a okolnosti prípadu umožňujú,“ doplnil hovorca.Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý kandiduje v nadchádzajúcich parlamentných voľbách z deviateho miesta za Smer-SD, zadržala v piatok v skorých ranných hodinách NAKA.Okrem Gašpara zadržali policajti aj Romana Stahla, ktorý viedol napríklad vyšetrovací tím Novinár. Dôvodom má byť korupcia.Polícia na sociálnej sieti potvrdila, že počas akcie s krycím názvom „Ezechiel 7“ boli v Nitrianskom kraji zadržané dve obvinené osoby R. S. a T. G., a to v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti. Celkovo sú v tejto veci obvinené tri osoby, okrem už uvedených je to aj N. B.Na takýto útok proti najsilnejšej opozičnej politickej strane šesť týždňov pred voľbami neexistuje podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica žiadny iný dôvod, len poškodenie jeho strany a pomsta Gašparovi „za jeho usilovné odkrývanie špinavostí NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry.“Podľa jeho slov je neuveriteľné, že po Matovičovi priamo prevzala štafetu likvidácie opozície prezidentka Čaputová so svojou vládou.„Takýto hrubý nedemokratický zásah do priebehu volieb nemohla NAKA urobiť bez jej súhlasu a bez upovedomenia jej lokaja na Ministerstve vnútra SR Ľudovíta Ódora,“ uviedol Fico, ktorý na tlačovej besede zároveň vyzval prezidentku, aby ich „postrieľala,“ keď nevie, ako inak zlikvidovať opozíciu.