Počet obyvateľov Írska prekročil päť miliónov, stalo sa tak prvýkrát od roku 1851

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Írska republika mala v apríli tohto roka 5,01 milióna obyvateľov. Nad hranicu piatich miliónov populácia dnešného územia Írska vzrástla prvýkrát od roku 1851.Za dvanásť mesiacov do apríla 2021 počet obyvateľov krajiny podľa údajov írskeho štatistického úradu stúpol o 34-tisíc. Informuje o tom portál bbc.com.Štatistik James Hegarty uviedol, že vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje určité demografické a sociálne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19. Dodal, že jedným z dôvodov rastu počtu obyvateľov bola migrácia.Do krajiny sa totiž vrátilo viac ako 30-tisíc Írov, ktorí žili v zahraničí, a do cudziny sa vysťahovalo 22-tisíc Írov. „Len tretíkrát od roku 2010 sa viac Írov vrátilo, ako odišlo," dodal Hegarty.Počet obyvateľov Írska vo veku nad 65 rokov za dvanásť mesiacov do apríla 2021 stúpol o 22 200. V apríli v krajine žilo 742 300 ľudí, ktorí majú 65 a viac rokov, čo bolo o 17,9 percenta viac ako pred piatimi rokmi.