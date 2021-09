Svedok v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika sa zatiaľ nedomohol výsluchu pred policajnou inšpekciou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Matej Zeman , svedok v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika , sa zatiaľ nedomohol výsluchu pred vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby. Informovala o tom televízia Joj na svojej stránke noviny.sk Pripomenula, že Mateja Zemana Úrad inšpekčnej služby chcel zadržať 20. augusta 2021 spolu s ďalším obvineným.Svedok zároveň odmieta, že by pred vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podal výpovede tak, ako ich potrebovali vyšetrovatelia.Z tohto dôvodu sa chce pred vyšetrovateľmi k obvineniam vyjadriť. To mu však dodnes nebolo umožnené, aj keď má po vznesenom obvinení z 20. júla na to ako obvinený právo.Matej Zeman sa od leta zdržiava v Chorvátsku, kde žiada o politický azyl aj pre obavy, že mu slovenské orgány negarantujú spravodlivé konania vo veciach, v ktorých je stíhaný ako svedok.