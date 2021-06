Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti mierne vzrástol, dôvodom je aj predĺženie poberania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku v máji stúpol na 77,9 tisíca. Oproti aprílu šlo o nárast o 1,7 tisíca poberateľov dávky. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa V porovnaní s májom minulého roka dostalo dávku v nezamestnanosti minulý mesiac o 27,8 tisíca osôb viac. Dôvodom výrazného medziročného nárastu počtu poberateľov dávky je predĺženie obdobia poberania dávky o dva mesiace.Vláda v polovici marca tohto roka schválila nariadenie, podľa ktorého môžu nezamestnaní dostávať dávku v nezamestnanosti o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája tohto roka. Ak boli poistenci naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, začalo im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca tohto roka. Dávku v nezamestnanosti môžu poistenci poberať ďalšie dva mesiace, od 19. marca do 18. mája tohto roka, ak sú nepretržite evidovaní na úrade práce. Ak poistenci nie sú vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce. Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji tohto roka.