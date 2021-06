Prezident USA Biden s manželkou prekvapili veriacich v Británii, v kostole nechali štedrý milodar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová prekvapili veriacich v anglickom prímorskom meste St. Ives, keď sa zúčastnili na svätej omši.Manželia sú v Cornwalle pri príležitosti samitu lídrov krajín G7. V nedeľné ráno si našli čas na bohoslužbu v katolíckom kostole Najsvätejšieho srdca.Päťdesiatosemročná Annie Fitzpatrick vyhlásila, že ju prítomnosť dvojice neskutočne prekvapila. "Je to úžasné. Išli sme do kostola a pýtali od nás nejaké detaily, čo sa mi zdalo nezvyčajné. Približne o desať minút sa otvorili dvere, vstúpili prezident Biden a Jill Bidenová a sadli si do lavice priamo oproti mne," vyjadrila sa.Prezident sa podľa nej potichu modlil. "Pozeral sa okolo seba a hovoril 'pokoj s tebou', povedal to aj mne, čo ma veľmi potešilo. Nie som si istá, či to niekedy dokážem úplne vstrebať," dodala veriaca.Šesťdesiattriročná Gayle Wood zase uviedla, že šéf Bieleho domu zanechal v kostole aj "veľmi štedrý milodar".