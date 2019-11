Počet pracovníkov v potravinárstve SR do konca septembra stúpol

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) - Od januára do konca septembra 2019 pracovalo v potravinárskom priemysle SR 32.136 zamestnancov. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 sa stav zvýšil o 38 zamestnancov, čo predstavuje 0,1 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Najvýraznejšie zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v sledovanom období roku 2019 sa podľa neho zaznamenalo v odbore spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny, kde sa počet medziročne zvýšil o 85 zamestnancov (o 8,3 %).Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov od januára do septembra 2019 sa evidovalo vo väčšine odvetví, výraznejšie však v odvetví výroby mäsových výrobkov vrátane hydinových (o 5,5 %), v odvetví úpravy a spracovania mlieka (o 4,7 %) a vo výrobe cestovín (o 4,7 %).Najvýraznejšie zníženie počtu zamestnancov za tri štvrťroky 2019 podľa Korpáša nastalo v odvetví výroby hroznového vína, a to medziročne o 122 zamestnancov (o 15,1 %).