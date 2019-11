Internetom sa po smrti mladej učiteľky angličtiny šíria hoaxy, ich autorom hrozí väzenie

Klamstvá o vraždách

Davová psychóza

23.11.2019 (Webnoviny.sk) - Polícia Slovenskej republiky zdôrazňuje, že od piatkového večera sa šíria nepravdivé a poplašné správy o tom, že sa v Bratislave stalo niekoľko vrážd žien v súvislosti so smrťou Violy Macákovej. Ako píše polícia na svojom facebookovom účte, prispieva k tomu aj pátranie po mladíkovi, ktorý si bol ráno zabehať pri Dunaji, a po ktorom polícia spustila pátraciu akciu. Autorom statusov šíriacich dezinformácie a paniku môžu hroziť až dva roky za mrežami.„Akékoľvek správy o tom, že sa v Bratislave rozmohli vraždy alebo že ženám hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, sú klamstvom. Ich autori sa odvolávajú na svoje údajné a tajné zdroje z polície. Ďalší ľudia tieto správy bezhlavo šíria ďalej. Naši vlastní známi sa nás súkromne pýtajú, či je to naozaj pravda, lebo aj k nim sa dostali podobné informácie,“ objasnila polícia.Zároveň priblížila, že nedisponuje žiadnymi informáciami o tom, že by smrť Violy Macákovej mala súvis s vyčíňaním sériového páchateľa.„Nemáme informácie o počte zvýšených útokov voči obyvateľom Bratislavy, nemáme informácie o zvýšenom počte incidentov. Zdôrazňujeme, že od smrti slečny Violy nedošlo v Bratislave k žiadnej vražde alebo zabitiu. Ak aj bolo nájdené nejaké telo, išlo o prípad, keď k smrti nedošlo cudzím zavineným, teda treťou osobou,“ vysvetlila na Facebooku polícia.Zároveň uviedla, že zbierajú screenshoty a statusy, ktoré šíria dezinformácie a paniku medzi obyvateľmi Bratislavy. „Kriminálna polícia situáciu analyzuje. V tomto prípade autorom takýchto statusov môže hroziť basa na až dva roky,“ píše polícia.Verejnosť prosí, aby im do správ posielali dezinformácie súvisiace s touto témou, a to najlepšie tie, z ktorých bude zrejmé určiť ich autorov a hlavne ich pôvodcov, teda tých, ktorí ich napísali ako prví.„Davová psychóza, hystéria a panika môže mať obzvlášť pri tejto téme fatálne následky a nie je vylúčené, že na autorov týchto statusov by sa mohli vzťahovať aj ďalšie paragrafy a možné väzobné tresty,“ dodala polícia.Mladú učiteľku angličtiny Violu Macákovú našli 11. novembra v areáli bratislavského prístavu dobitú a podchladenú. Privolaní záchranári u nej zistili viaceré vážne zranenia vrátane zlomeného stavca.Pri prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla. Poznatky získané doterajším vyšetrovaním smrti mladej učiteľky podľa polície jednoznačne nepreukázali aktivitu recidivistu alebo sériového páchateľa.