Počet prípadov domáceho násilia narástol, polícia sa zameriava na včasnú identifikáciu prípadov

Podozrivého vykážu z domácnosti

K obetiam pristupujú citlivo

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v roku 2020 zaznamenala 1 461 trestných činov spáchaných príbuznou osobou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 55 prípadov. V prípade trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby bolo v roku 2020 zistených 477 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2019 viac o 72 prípadov.Upozorňuje na to Policajný zbor (PZ) v súvislosti s koronakrízou, kvôli ktorej sa téma domáceho násilia dostala do popredia. PZ o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.Policajti čoraz častejšie využívajú inštitút vykázania podozrivého z týrania z domácnosti. Zatiaľ čo v roku 2018 bol počet vykázaní 844, v roku 2019 to bolo 892 a v roku 2020 až 1045 vykázaní zo spoločného obydlia. „Samozrejme treba mať na pamäti, že závažné prípady domáceho násilia sa často končia zo strany polície návrhom na podanie obžaloby, pričom sadzba v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu začína na troch až ôsmich rokoch,“ uviedla polícia.PZ sa snaží skvalitniť a zefektívniť činnosť polície v prípadoch domáceho násilia. Ako podotkli, zameriavajú sa na včasnú identifikáciu prípadov domáceho násilia, vyhodnocujú riziko ohrozenia a prijímajú potrebné opatrenia na ochranu ohrozených osôb, vrátane maloletých detí v domácnosti. „K obetiam domáceho násilia pristupujeme obzvlášť citlivo a empaticky a sme na tieto prípady vyškolení,“ doplnili.Polícia na záver zdôraznila, že je dôležité, aby obete o domácom násilí nemlčali a niekomu sa zdôverili. Môže to byť príbuzný alebo akákoľvek iná osoba, ktorej dôverujú. „Ak viete o domácom násilí, neváhajte kontaktovať políciu na linke 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru skôr, ako sa bude násilie stupňovať,“ uzavreli.