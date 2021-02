Matovič pokračuje v kritike SaS a Richarda Sulíka.

Matovič zopakoval svoju tézu, že ak by sa pred Vianocami pokračovalo v celoplošnom testovaní, Slovensko by na tom bolo podobne ako Rakúsko. Sulík však podľa premiéra nedokázal nakúpiť testy a do toho prišiel agresívny variant vírusu z Británie. „Britská mutácia so Sulíkom zaúčinkovali dokopy,“ povedal premiér.

Zopakoval aj svoj názor, že Sulík je zodpovedný za smrť tisícok ľudí. „Sulík zlyhal, a tak máme jednoznačné dôsledky.“

Matovič povedal, že Sulík by si síce podľa neho zaslúžil skončiť ako minister, ale potom by hrozilo, že by SaS zhodila vládu. „Nechcem riskovať, že by Sulík urobil to, čo urobil za Radičovej vlády,“ povedal Matovič.

Matovič v roku 2011 ako poslanec takisto nehlasoval za dôveru vláde Ivety Radičovej a za euroval.