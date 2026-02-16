Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 16.2.2026
 Ekonomika

16. februára 2026

Počet registrácií nových firiem v EÚ vo štvrtom štvrťroku vlaňajška stúpol


Tagy: Európska únia Eurostat Firmy

Počet registrácií nových firiem v Európskej únii v záverečnom kvartáli vlaňajška v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stúpol o 0,5 percenta. Počet vyhlásených bankrotov pritom vzrástol o 2,5 percenta. ...



gettyimages 1168339723 676x451 16.2.2026 (SITA.sk) - Počet registrácií nových firiem v Európskej únii v záverečnom kvartáli vlaňajška v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stúpol o 0,5 percenta. Počet vyhlásených bankrotov pritom vzrástol o 2,5 percenta. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.


Počas októbra až decembra vzrástol počet registrácií podnikov v piatich z ôsmich sektorov podnikovej ekonomiky. Najväčší rast zaznamenal sektor informácií a komunikácií, kde počet registrácií vzrástol o 6,4 percenta. Nasledoval priemysel, v ktorom počet nových registrácií stúpol o 4,9 percenta, ubytovacie a stravovacie služby s rastom o 1,3 percenta. Mierny pokles zaznamenal obchod (-0,3 %), stavebníctvo aj doprava (zhodne -0,1 %).

Počet vyhlásených bankrotov mal v jednotlivých sektoroch zmiešaný vývoj. Počet bankrotov vzrástol v šiestich z ôsmich sektorov. Najvýraznejšie stúpol počet bankrotov v ubytovacích a stravovacích službách (8,6 %), v sektore informácií a komunikácií (7,9 %) a v doprave (5,6 %). Pokles počtu bankrotov zaznamenal sektor obchodu (-3,4 %) a odvetvie financií (-0,7 %).


Zdroj: SITA.sk - Počet registrácií nových firiem v EÚ vo štvrtom štvrťroku vlaňajška stúpol © SITA Všetky práva vyhradené.

