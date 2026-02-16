Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.2.2026
 Meniny má Ida
 24hod.sk    Z domova

16. februára 2026

OPITÝ CESTÁR UNIKAL POLICAJTOM: S autom skončil v priekope


Tagy: Trenčín

Policajti mu obmedzili osobnú slobodu.




OPITÝ CESTÁR UNIKAL POLICAJTOM: S autom skončil v priekope

Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šesťdesiatdvaročný vodič nákladného automobilu vykonával cestárske práce, nereagoval na výzvy polície na zastavenie vozidla a havaroval. V dychu mal alkohol. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.


Koncom minulého týždňa vo večerných hodinách policajná hliadka z Trenčína zastavovala nákladný automobil, ktorý vykonával cestárske práce. Na opakované výzvy na zastavenie vodič nereagoval a pokračoval v jazde. Následne s vozidlom zišiel z cesty do priekopy.

Po dopravnej nehode podrobili vodiča dychovej skúške, v dychu mu namerali najskôr 1,85, pri opakovanej skúške 2,23 promile alkoholu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. Na vozidle vznikla škoda približne 5000 eur.


Tagy: Trenčín

Počet registrácií nových firiem v EÚ vo štvrtom štvrťroku vlaňajška stúpol

Samosprávy vidia v Centrách zdieľaných služieb prínos, anketa odhalila pozitívne reakcie od väčšiny starostov

