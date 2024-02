Počet sobášov sa na Slovensku znižuje a stúpa vek, v ktorom ľudia vstupujú do manželstva

Vývoj sobášnosti

Rozvodové konania

19.2.2024 (SITA.sk) - Zníženie počtu sobášov je na Slovensku trendom 20. aj 21. storočia. Zároveň sa neustále zvyšuje priemerný vek, v ktorom muži aj ženy vstupujú do manželstva.Vyplýva to z publikácie Rodinné správanie populácie Slovenska, ktorá sa venuje rodinnému správaniu obyvateľov SR prierezovo od roku 1991 až po posledné sčítanie v roku 2021.Celé 90. roky minulého storočia sa na Slovensku znižoval počet sobášov. „Dochádzalo k tomu aj napriek skutočnosti, že do veku najvyššej sobášnosti sa postupne dostávali početné generácie slobodných mužov a žien. Ďalší výraznejší pokles bol zaznamenaný začiatkom 21. storočia,“ uviedla hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 zo Štatistického úradu SR Jasmína Stauder. Vývoj sobášnosti bol negatívne ovplyvnený špecifickými podmienkami, ktoré vznikli počas pandémie ochorenia COVID-19. Hlavne v roku 2020 bol zaznamenaný prudký pokles počtu uzavretých sobášov. Rok 2021 priniesol určité oživenie, ale sobášnosť stále nedosahovala hodnoty spred pandémie.Vývoj priemerného veku pri sobáši sa u oboch pohlaví kontinuálne zvyšuje počas celého transformačného obdobia až do súčasnosti. Kým v roku 1991 sa na Slovensku muž oženil v priemere vo veku 25,6 roka, v roku 2021 to už bolo takmer 35 rokov. U žien tento trend dosahoval o niečo nižšiu dynamiku, keď z pôvodných 22,9 roka sa hodnota priemerného veku pri sobáši zvýšila na 32,1 roka.Druhé a ďalšie sobáše rozvedených sa na Slovensku uskutočňujú nielen medzi staršími osobami, ale v priemere aj po dlhšej dobe po skončení rozvodového konania. V porovnaní s rokom 1991 sa priemerný čas od rozvodu po sobáš zvýšil v roku 2021 o 6,1 roka u mužov a o 5,8 roka u žien.Priemerný vek pri sobáši rozvedených sa za rovnaké obdobie zvýšil o 12,2 roka u mužov a 10,9 roka u žien. Rovnaký trend možno pozorovať aj pri ovdovelých mužoch a ženách. Do ďalšieho manželstva vstupujú starší a s väčším časovým odstupom od straty manžela či manželky.„Spoločne sú tieto zmeny podmienené aj samotným odkladaním predchádzajúcich (najčastejšie prvých) manželstiev, všeobecným predlžovaním života a znižovaním mužskej nadúmrtnosti, a teda aj samotným zvyšovaním veku, v ktorom dochádza k ovdoveniu,“ podotkla Stauder.