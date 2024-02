O právnom štáte nám tu rozpráva človek, ktorý sa zastal zločincov a zloducha Lipšica, skritizoval Fico prezidentku Čaputovú

Sluha médií a Sorosa

Hovorkyňa opozície

19.2.2024 (SITA.sk) - O demokracii rozpráva žena, ktorá zmarila referendum o predčasných voľbách, teda najvyššiu formu demokracie. Uviedol to premiér Robert Fico Smer-SD ), ktorý tak reagoval na vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej z 18. februára v relácii Na telo televízie Markíza.„O právnom štáte nám tu rozpráva človek, ktorý sa zastal zločincov, vyšetrovateľov NAKA Čurillovcov a zloducha Lipšica a ani jedno slovo nepovedal na ochranu vyšetrovateľky Santusovej, ktorej Čurillovci chceli zapáliť auto a niekam ju nakopať," vyhlásil Fico.Ako Fico ďalej uviedol, prezidentka hovorí o odložení menovania riaditeľa SIS Pavla Gašpara, pričom v rokoch 2020 až 2023 sama na vlastné oči sledovala rozklad tajnej služby a svojou nečinnosťou ho mieni ďalej podporovať.„O ľudských právach nám tu hovorí sluha médií, Sorosa a tretieho sektora, ktorý neutrúsil jedno jediné slovo ľútosti pri smrti gen. Lučanského či advokáta Krivočenka ," uviedol Fico.Prezidentka podľa premiéra zavádza verejnosť tvrdením, že v posledných dňoch neexistovala čulá komunikácia medzi jej kanceláriou a ústavným súdom „Pani prezidentka, chápem, že ste sklamaná, ako s vami naložili vaši majitelia, keď vám nedovolili opätovne kandidovať a vymysleli pre Slovensko Ivana Korčoka . To Vás ale neoprávňuje, aby ste úplne rezignovali na funkciu hlavy štátu. Je ponižujúce, že ste prijali úlohu hovorkyne opozície, médií a tretieho sektoru," odkázal Fico prezidentke a dodal, že by si mali ľudia vybrať skutočnú hlavu štátu a nie sluhu cudzích záujmov.Fico uzavrel, že prezidentka im dala ďalších tisíc dôvodov na to, aby dostali novelu Trestného zákona do života a zamysleli sa nad tým, ako budú reagovať na nečinnosť pri menovaní riaditeľa SIS.Čaputová nemá dôvod ponáhľať sa s prípadným menovaním Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) . Prezidentka to uviedla v relácii Na telo televízie Markíza. Zopakovala, že ide o nové meno a nik sa s ňou o tom predtým nebavil. Zároveň poznamenala, že vláda jej pripravuje mnohé iné zadania, ktorými sa potrebuje zaoberať. „Ja nie som poštár," zdôraznila.