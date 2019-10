Počet študentov stredných škôl v Bratislavskom kraji rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. októbra (TASR) – Počet študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rastie už druhým rokom. V aktuálnom školskom roku 2019/20 zasadlo do školských lavíc takmer 3990 prvákov, čo je o 553 viac ako v uplynulom roku.zhodnotil predseda BSK Juraj Droba. Poznamenal, že pomáha aj priama propagácia stredných škôl či informačná brožúrka o všetkých krajských školách.Nárast žiakov je podľa neho vysoký aj napriek nižšiemu počtu študentov v prvých ročníkoch osemročných gymnázií. Tých je oproti minulému roku o 106 menej. Je to v dôsledku toho, že pre gymnáziá s osemročným štúdiom boli povolené nižšie počty študentov ako v minulosti.Školy v pôsobnosti kraja navštevuje 18.649 študentov, čo v porovnaní s minulý rokom predstavuje nárast o takmer 670. Do škôl pribudli prváci v bilingválnych odboroch gymnázií, v nových odboroch na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, inovatívnych odboroch na stredných priemyselných školách elektrotechnických, ale aj v odboroch žiadaných na trhu práce na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave či na stredných zdravotníckych školách.