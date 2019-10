Steinmeierov plán: Kremeľ hovorí o pozitíve, Lavrov je opatrný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. októbra (TASR) - Kremeľ považuje za pozitívne, že Ukrajina podporila tzv. Steinmeierov plán, ktorý sa týka urovnania situácie v Donbase. Moskva súčasne dúfa v ďalší pokrok pri implementácii dohôd uzavretých v Minsku a očakáva, že čoskoro bude známy dátum summitu tzv. normandskej štvorky. Vyhlásil to v stredu v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Peskov zároveň pripomenul, že Steinmeierov plán prijali pred rokmi všetci účastníci stretnutí vo formáte normandskej štvorky vrátane Ukrajiny.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo vystúpení v rámci kongresu Valdajského medzinárodného diskusného klubu poznamenal, že je znepokojený negatívnou reakciou časti ukrajinských politických strán na prihlásenie sa ich krajiny k Steinmeierovmu plánu.Lavrov pripomenul, že takto reagovali strany exprezidenta Petra Porošenka, expremiérky Julije Tymošenkovej, ako aj, ktoré v súvislosti s prijatím Steinmeierovho plánu Ukrajinou hovoria o zrade.Lavrov dodal, že v Moskve si všimli, žePoznamenal, že kým sa nedozvedel o reakciách z Kyjeva, považoval túto záležitosť skôr za protokolárny aproblém.Vyjadril súčasne nádej, že napriek súčasnej ostrej kritike v súvislosti so Steinmeierovým plánom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zostane verný svojmu záväzku plniť minské mierové dohody a nedovolí ich revíziu.Oponenti Zelenského v ukrajinskom parlamente žiadali, aby prezident a vláda vysvetlili rozhodnutie prijať Steinmeierov plán. Zelenskyj v stredu absolvoval rokovania s lídrami parlamentných frakcií. Podľa ukrajinských médiá však potom odmietol vystúpiť v pléne. Takéto vystúpenie údajne označil za zbytočné, pričom sa odvolal na to, že verejnosti všetko vysvetlil vo svojom televíznom vystúpení v utorok večer.Ako informovala agentúra UNIAN, Zelenskyj v utorok informoval, že Ukrajina odpovedala na list zástupcu OBSE Martina Sajdika v tom zmysle, že súhlasí s tzv. Steinmeierovým plánom. Tento plán by sa podľa Zelenského mal implementovať do nového zákona o osobitnom štatúte miestnej samosprávy v určitých regiónoch Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti.UNIAN pripomenul, že existujúci ukrajinský zákon o osobitnom štatúte Donbasu platí do 31. decembra 2019.Podľa Zelenského bude prijatý nový zákon, ktorý bude parlament pripravovať v úzkej spolupráci s občanmi a ktorý bude sprevádzať celospoločenská diskusia. Prezident pritom ubezpečil, žezdôraznil Zelenskyj.Uviedol, že miestne voľby sa nebudú konať, ak sa v Donbase budú nachádzať ozbrojené jednotky. Poznamenal tiež, že otázka stiahnutia ruských vojakov z okupovaného Donbasu by sa mala prediskutovať na rokovaniach v tzv. normandskom formáte.