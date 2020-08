Počet tigrov v niektorých oblastiach rastie, stále je potrebná ich ochrana

Zvieratá ohrozujú pasce

"

" uviedla. Závažnými hrozbami sú aj strata prirodzeného životného prostredia, lov a pytliactvo. Nedávna analýza odhadla, že v chránených oblastiach juhovýchodnej Ázie ohrozuje voľne žijúce zvieratá 12,3 milióna rôznych pascí.

Ochrana potrebuje podporu vlád

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Počet voľne žijúcich tigrov v niektorých oblastiach narastá. V novej správe to tvrdí Svetový fond na ochranu prírody (WWF) . V roku 2010 bolo na svete približne 3 200 voľne žijúcich tigrov. V súčasnosti však India, Čína, Nepál, Rusko a Bhután hlásia pozitívne správy.Len v Indii odhadom žije 2 600 až 3 350 týchto zvierat, čo sú zhruba tri štvrtiny z ich celkovej svetovej populácie. Susedný Nepál hlásil v roku 2009 len 121 jedincov, o desať rokov neskôr ich napočítali 235. Nárast zaznamenali aj zvyšné tri menované krajiny.Predstaviteľka WWF Becci May pre Radio 1 Newsbeat vyhlásila, že dobré správy sú výsledkom lepšej ochrany tigrov a ich habitatu. Upozornila však, že hrozby naďalej pretrvávajú.Dôvod, prečo sa ich počet za uplynulých sto rokov znížil, je zmena vo využívaní pôdy,Ochranárka takisto uviedla, že je potrebné šíriť osvetu. Pri nákupe niektorých vecí, ako napríklad dreva či papiera, by sme sa mali uistiť, či nesúvisia s nelegálnou ťažbou, ktorá ubližuje tigrom."Ochrana tigrov by nebola úspešná bez podpory vlád a politickej vôle. Potrebujeme podporu miestnych komunít, ktoré žijú v oblastiach, kde žijú aj tigre," uzavrela.