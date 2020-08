Vo svete minulý rok zabili rekordný počet ochrancov prírody, obetí mohlo byť aj viac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Minulý rok zabili rekordný počet aktivistov chrániacich životné prostredie. V novej správe to tvrdí medzinárodná nezisková organizácia Global Witness, podľa ktorej každý týždeň zabili viac ako štyroch ochranárov.Celkovo zomrelo 212 ľudí. Oproti roku 2018, keď zabili 164 ochranárov, je to 30-percentný nárast v počte obetí. Niektorí sa však domnievajú, že skutočný počet je oveľa vyšší, keďže sa im zrejme nepodarilo zdokumentovať všetky prípady. Väčšina vinníkov pritom zostala nepotrestaných.Najviac obetí súvisí s baníctvom, po ktorom nasledujú poľnohospodárstvo a ťažba. Až 40 percent obetí tvoria domorodí obyvatelia brániaci životné prostredie. Najvyšší počet mŕtvych, konkréte 64, zaregistrovali v Kolumbii, pričom oproti predchádzajúcemu roku je to viac ako dvojnásobne viac prípadov. Na Filipínach zomrelo 43 ľudí, v Brazílii zas 24.Najmenej zasiahnutým kontinentom je Európa, kde vlani zabili v Rumunsku dvoch strážnikov, ktorí sa snažil zabrániť nelegálnej ťažbe dreva.Viac ako dve tretiny overených prípadov sa stali v Latinskej Amerike, z toho 33 v Amazónii. V Hondurase stúpol počet obetí zo štyroch v roku 2018 na 14 v roku 2019.