Počet vyplatených dávok v nezamestnanosti začal klesať, Sociálna poisťovňa zaznamenal aj ich vrchol

5.8.2020 - Počet dávok v nezamestnanosti, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, začal od vypuknutia koronakrízy klesať. Ako v tlačovej správe uvádza Sociálna poisťovňa, zlom nastal v polovici júna.Na začiatku mimoriadnej situácie v období od 16. apríla do 15. mája tohto roka získali poistenci zo Sociálnej poisťovne spolu 53 566 dávok v nezamestnanosti. V ďalšom období od 16. mája do 15. júna tohto roka ich počet vrástol na 81 496.V období od 16. júna do 15. júla tohto roka však počet vyplatených dávok v nezamestnanosti klesol na 76 857. Priemerná výška dávky pritom stúpla z 346,08 eura v polovici apríla na 421,49 eura, ktorú dosiahla v polovici júla.Sociálna poisťovňa pritom začiatkom júla informovala o tom, že počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku v júni oproti máju tohto roka vzrástol takmer o 14-tisíc. Kým v máji tohto roka dávku poberalo 50 132 nezamestnaných, v júni to už bolo 64 111 nezamestnaných."Je to najvyšší počet poberateľov dávky v nezamestnanosti mesačne od roku 2004," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Nárast počtu poistencov s dávkou v nezamestnanosti je podľa neho zreteľný aj pri porovnaní rovnakého obdobia v predošlých rokoch. V júni minulého roka poberalo dávku v nezamestnanosti 35 271 osôb a rok predtým ich bolo 32 566.