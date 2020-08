Slovensko sa ocitlo na zozname nebezpečných krajín, Ukrajina svoj krok vysvetlila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2020 - Ukrajina zaradila Slovensko do zoznamu nebezpečných krajín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na svojej webovej stránke.„Slovenská republika od 1. augusta 2020 patrí medzi krajiny s vysokou mierou nákazy, je zaradená medzi krajiny červenej zóny,“ informuje na stránke rezort diplomacie.Ľudia, ktorí prichádzajú z takzvaných červených zón, musia nastúpiť buď do štátnej karantény na dva týždne, alebo si stiahnuť aplikáciu a stráviť ju v domácom prostredí.Ukrajina zaraďuje do červenej zóny krajiny, kde je počet aktívnych prípadov COVID-19 väčší, než 40 osôb na 100-tisíc obyvateľov.