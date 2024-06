Počet vysídlených ľudí sa zvýšil na rekordnú úroveň, najväčšia kríza pretrváva v Sýrii

Najväčšia kríza je v Sýrii

Potrebné sú trvalejšie riešenia

16.6.2024 (SITA.sk) - Vojny, násilie a perzekúcia vyhnali z domovov rekordných 120 miliónov ľudí. Ako informuje spravodajský portál BBC, podľa výročnej správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) nové a staré krízy k aprílu 2024 celosvetovo zvýšili počet utečencov.Už je to 12. rok v rade, keď sa počet vysídlených ľudí vo svete zvýšil. Vysídlených ľudí je v súčasnosti zhruba toľko, ako obyvateľov Japonska. K nárastu vysídlených ľudí, ktorý šéf úradu Filippo Grandi označil za „strašné svedectvo stavu sveta“, prispeli nové konflikty v Sudáne a v Pásme Gazy.Vojna medzi znepriatelenými generálmi v Sudáne, ktorá sa začala v apríli 2023, vyhnala z domovov viac ako deväť miliónov ľudí. V Pásme Gazy vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas od októbra vysídlila 1,7 milióna ľudí, čo je odhadom 75 percent tamojšieho obyvateľstva.Najväčšia kríza vysídlenia pretrváva v Sýrii, kde vojna vyhnala z domovov 14 miliónov ľudí. Milióny ľudí boli nútené pre boje utiecť aj v Konžskej demokratickej republike a v Mjanmarsku. Úrad odsúdil bojujúce strany a uviedol, že konflikty, ktoré porušujú medzinárodné právo, viedli k vysídľovaniu.Grandi vyzval vlády, aby sa zaoberali základnými príčinami problému a nie politizovaním utečencov a prechodom na rýchle riešenia, ako je zatvorenie hraníc, ktoré, ako uviedol pre BBC, problém nevyrieši. Namiesto toho by podľa neho mali krajiny spolupracovať na trvalejších riešeniach.Počet vysídlených ľudí na celom svete sa od roku 2012 takmer strojnásobil a pravdepodobne sa bude zvyšovať, upozornil tiež Grandi. Nie je pravda, že všetci utečenci a iní migranti išli do bohatých krajín, poukázal UNHCR s tým, že prevažná väčšina utečencov je v susedných krajinách a krajinách s nízkymi a strednými príjmami.